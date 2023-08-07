Беспилотник самолетного типа упал в Орловской области. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

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По информации авторов канала, обломки дрона разбросало на территорию по площадью 4 квадратных километра. Части беспилотника нашли в Знаменском районе российского региона, что находится в 60 километрах от Орла.

На месте падения дрона нашли двигатель, плату управления, фрагменты корпуса и крыльев. Предварительно, длина устройства была три метра, ширина — два метра, он был собран в кустарных условиях.

Специалисты не нашли на дроне взрывчатки при первичном осмотре. Сотрудники правоохранительных органов выясняют, кто изготовил дрон и где он был запущен.