СМИ: США направили эсминцы для слежения за Россией

Соединенные Штаты направили несколько эсминцев для мониторинга перемещения кораблей РФ и КНР у берегов Аляски . Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Как отмечается, представитель Северного командования США подтвердил, что данный шаг является ответной мерой на совместное военно-морское патрулирование России и Китая в этой зоне.

До этого посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй заявил, что действия НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе направлены против России и Китая. По его мнению, расширение НАТО на восток нужно США, чтобы они могли подавлять и сдерживать Китай и Россию, а также поддерживать глобальную гегемонию.