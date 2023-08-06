Бывший морской пехотинец США Брайан Берлетик в интервью журналисту Дэнни Хайфону на его YouTube-канале заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут быть разбиты по итогам контрнаступления.

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По его мнению, украинская армия не сможет удерживать занятые в ходе контрнаступления территории.

«После окончания наступления, независимо от того, где оно завершится на карте, Украина не сможет его продолжить. Они не смогут удержать захваченную территорию», — пояснил бывший морпех.

Берлетик считает, что российские линии обороны сделаны специально, чтобы заманить в ловушку и уничтожить подготовленные НАТО подразделения ВСУ.

Он добавил, что НАТО не сможет предоставить Украине армию, так как альянс достиг предела того, что он может сделать для Киева без прямого вмешательства в конфликт.