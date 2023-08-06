ВС РФ нанесли удары по авиабазам ВСУ

Российские военные в ночь на воскресенье, 6 августа, нанесли групповой удар по авиационным базам ВСУ в районах населенных пунктов Староконстантинов Хмельницкой области и Дубно Ровенской области, пишет пресс-служба Минобороны РФ в своем официальном Telegram-канале.

В пресс-службе отметили, что удар был нанесен высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования.

Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены, подчеркнули в Минобороны.

Кроме того, мощные удары были нанесены по скоплениям живой силы и техники противника в районах населенных пунктов Новомлынск, Синьковка, Тимковка, Табаевка Харьковской области и Артемовка Луганской Народной Республики.

На Донецком направлении было нанесено поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Авдеевка, Клещеевка, Старомихайловка, Марьинка и Красногоровка Донецкой Народной Республики.

Оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска, артиллерия вели активную борьбу с артиллерией противника. В общей сложности, было нанесено поражение 136-ти артиллерийским подразделениям на огневых позициях.