ВС РФ нанесли удары по авиабазам ВСУ
Российские военные в ночь на воскресенье, 6 августа, нанесли групповой удар по авиационным базам ВСУ в районах населенных пунктов Староконстантинов Хмельницкой области и Дубно Ровенской области, пишет пресс-служба Минобороны РФ в своем официальном Telegram-канале.
В пресс-службе отметили, что удар был нанесен высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования.
Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены, подчеркнули в Минобороны.
Кроме того, мощные удары были нанесены по скоплениям живой силы и техники противника в районах населенных пунктов Новомлынск, Синьковка, Тимковка, Табаевка Харьковской области и Артемовка Луганской Народной Республики.
На Донецком направлении было нанесено поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Авдеевка, Клещеевка, Старомихайловка, Марьинка и Красногоровка Донецкой Народной Республики.
Оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска, артиллерия вели активную борьбу с артиллерией противника. В общей сложности, было нанесено поражение 136-ти артиллерийским подразделениям на огневых позициях.
За сутки противник потерял на всех направлениях свыше 550 наемников, солдат и офицеров, а также 13 единиц бронетехники.