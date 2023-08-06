В России отреагировали на попытку атаки беспилотника на Москву

«Это неизбирательные действия, в результате которых могут пострадать женщины, дети, люди старшего возраста, мирные граждане. Естественно, Министерство обороны и власти в регионах проводят своевременную работу, чтобы не допустить этих ударов по гражданским объектам. Качественно отработали средства противовоздушной обороны (ПВО), [дроны] были сбиты на подлете, где-то они были подавлены силами и средствами радиоэлектронной борьбы. Это совместный успех и региональных властей, и сил и средств, выделенных на оборону Москвы и Московской области от Министерства обороны», — отреагировал депутат.