Российская армия нанесла удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по авиационным базам ВСУ в районах Старконстантинова Хмельницкой области и Дубно Ровенской области, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены.

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Сегодня ночью Вооруженные силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по авиационным базам ВСУ в районах населенных пунктов Староконстантинов Хмельницкой области и Дубно Ровенской области, — отметили в ведомстве.

Начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский сообщил, что российские военные штурмовики вклинились в глубину обороны ВСУ вблизи населенного пункта Ольшаны Харьковской области. По его словам, российским бойцам удалось взять четыре опорных пункта и семь наблюдательных постов ВСУ, а также ударить по живой силе противника.

В результате столкновения с украинской армией бойцы ВС РФ уничтожили склад боеприпасов, а также захватили оружие и средства связи ВСУ.