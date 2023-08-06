Отставной офицер Североатлантического альянса Ставрос Атламазоглу утверждает, что заросли на юге Украины и в Донбассе не позволяют Вооруженным силам Украины (ВСУ) прорвать российские линии обороны. Об этом сообщает 19FortyFive.

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По его мнению, эффективность российских военных в отражении атак украинской стороны можно объяснить местностью.

«Подлесок на полях сражений на юге Украины, вероятно, является одним из факторов, способствующих в целом медленному развитию боевых действий в этом районе», — приводит заявление британской разведки Атламазоглу.

До этого стало известно, что Вашингтон разочарован нежеланием Вооруженных сил Украины (ВСУ) применять полученные при обучении навыки и принципы ведения боя.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.