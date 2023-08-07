Киев призвал Германию поставить ВСУ дальнобойные ракеты Taurus

Советник командования Воздушных сил Вооружённых сил Украины Юрий Игнат призвал Германию передать Украине немецкие дальнобойные крылатые ракеты класса «воздух — земля» Taurus.

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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Игната в эфире всеукраинского телемарафона.

«Хотелось бы рядом со Storm Shadow и SCALP увидеть и немецкую ракету», — уточнил он.

Также отмечается, что на данный момент уже происходит обсуждение вопроса о поставках Taurus с немецким правительством.

«Какое решение будет принято немецким правительством — надеюсь, оно будет в пользу Украины», — заключил он.