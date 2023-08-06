$94.81+1.03103.84+1.31

Военная хроника сообщила о движении беспилотников в Харьковскую область

Группа из, предположительно, пяти беспилотников направляется в Харьковскую область. Об этом пишет Военная хроника со ссылкой на данные украинских мониторинговых каналов.

СМИ сообщили о движении беспилотников в Харьковскую область
© RT на русском

«Как пишут украинские мониторинговые каналы, группа из, предположительно, пяти дронов движется на северо-восток Харькова», — говорится в заявлении.

Ранее Военная хроника сообщила, что на военные объекты в Харькове, по предварительным данным, налетели барражирующие боеприпасы «Герань-2».

13