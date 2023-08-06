СМИ сообщили о движении беспилотников в Харьковскую область

Военная хроника сообщила о движении беспилотников в Харьковскую область
Группа из, предположительно, пяти беспилотников направляется в Харьковскую область. Об этом пишет Военная хроника со ссылкой на данные украинских мониторинговых каналов.
«Как пишут украинские мониторинговые каналы, группа из, предположительно, пяти дронов движется на северо-восток Харькова», — говорится в заявлении.
Ранее Военная хроника сообщила, что на военные объекты в Харькове, по предварительным данным, налетели барражирующие боеприпасы «Герань-2».