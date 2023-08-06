Китай предупредил Филиппины по вопросу спорных островов

Официальный представитель Управления морской полиции КНР Гань Юй заявил, что Китай призывает Филиппины немедленно прекратить противоправную деятельность в морской акватории в районе спорных островов Наньша (Спратли). Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, два грузовых судна и два корабля Береговой охраны, вошли 5 августа в территориальные воды островов Наньша (Спратли), не получив на это разрешения Китая.

Юй подчеркнул, что китайская морская полиция, в соответствии с законом, применила необходимые меры по контролю и заблокировала проход филиппинским судам, которые незаконно перевозили грузы.

«Призываем филиппинскую сторону немедленно прекратить противоправную деятельность в этой морской зоне», — подчеркнул он.