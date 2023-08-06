Мобилизация: последние новости на сегодня 6 августа 2023 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 6 августа 2023, в материале «Рамблера».

Сахалинским бойцам СВО окажут психологическую помощь

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На заседании коллегии прокуратуры Сахалинской области обсудили вопросы организации медико-психологической помощи бойцам, сообщает citysakh.ru.

Отмечалось, что с начала проведения специальной военной операции регион включился в работу по поддержке участников спецоперации и их семей. Помощь оказывают органы власти, представители бизнеса и граждане области. В регионе работает филиал госфонда поддержки «Защитники Отечества».

По заявкам бойцам отправляют различное оборудование, технику и все необходимое. Военнослужащим помогают с трудоустройством, получением образования и услуг здравоохранения. Сегодня в областном реабилитационном центр более 600 военных получили медико-психологическую помощь».

Глава района в Ростовской области решил уйти добровольцем на СВО

Руководитель администрации Цимлянского района Ростовской области Владимир Светличный решил передать свои обязанности заместителям и отправиться добровольцем в зону проведения специальной военной операции, сообщает news.ru.

Как заявил чиновник, это решение он принял после года раздумий. Теперь он хочет лично способствовать победе в специальной военной операции.

«Это осознанное решение, а не просто PR-кампания», — отметил Светличный.

Его заявление было принято и одобрено в военкомате. Там признали, что 57-летний мужчина здоров, имеет опыт военной службы в Карабахе и значительный стаж в гражданском управлении.

Подаренную Путиным икону Спаса Нерукотворного доставили военным ЦВО в зоне спецоперации

Военнослужащим Центрального военного округа России доставили икону с образом Спаса Нерукотворного, подаренную российским лидером Владимиром Путиным участникам специальной военной операции, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны России.

Помощником командира соединения ЦВО по работе с верующими военнослужащими иерейем Романом икона была доставлена бойцам группировки войск «Центр», где был совершен молебен. Военнослужащие смогли подойти к иконе и принять участие в таинстве причастия.