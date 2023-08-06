Спецоперация на Украине 6 августа: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 6 августа 2023 года.

Названы способы применения ВСУ истребителей F-16

Стал известен способ применения украинской армией F-16 американского производства, сообщают «Известия» со ссылкой на военного эксперта Дмитрия Корнева.

Так, истребители могут использоваться в качестве летающих стартовых платформ ракет «воздух-земля». В этом случае F-16 будут находиться в зоне действия собственной противовоздушной обороны, а требования к подготовке пилотов могут быть снижены. Также самолеты могут быть перехватчиками ПВО. Речь идет о борьбе с беспилотниками и крылатыми ракетами.

Кроме того, истребители могут использоваться для борьбы с ударной авиацией России, однако это требует более высокой квалификации пилотов.

ВСУ выпустили еще один кассетный боеприпас по Донецку

Украинские военные выпустили очередной кассетный боеприпас по Донецку, сообщает в Telegram представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации.

Прилет произошел в Киевском районе. Других подробностей произошедшего не приводится.

Вечером 6 августа противник также обстрелял Донецк кассетными боеприпасами. Всего было выпущено четыре снаряда калибра 155 миллиметров.

После этого загорелось здание Донецкого университета экономики и торговли. Пламя охватило первый корпус вуза.

Подоляк заявил о существенном дефиците оружия у ВСУ

Украинская армия страдает от дефицита оружия, сообщает НСН со ссылкой на заявление советника главы президентского офиса Михаила Подоляка.

«Его <...> с точки зрения паритетности ведения боевых действий, действительно, существенный дефицит», — сказал чиновник.

Он указал, что Киев хочет получить от Запада больше ракет и крупнокалиберных боеприпасов.