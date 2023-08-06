Бывший советник Пентагона: США хотят обвинить в провале Украину и уйти

— Есть желание отвлечь внимание от этого неизбежного провала, о котором станет известно в публичном пространстве и которое проникнет в американское сознание. Очевидно, что чиновники в администрации США ищут способ как-то отмежеваться, сказав: «Ну, послушайте, мы сделали все, что могли, мы дали этим украинцам все, но они не смогли ничего сделать, так что теперь это их проблема», — высказался он.