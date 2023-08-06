Бывший советник Пентагона: США хотят обвинить в провале Украину и уйти

Бывший советник Пентагона Макгрегор: США хотят обвинить в провале Украину и уйти
В Соединенных Штатах ищут способ отмежеваться от своего провала на Украине, Америка хочет обвинить Киев в поражении и «убраться восвояси». Об этом заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
— Есть желание отвлечь внимание от этого неизбежного провала, о котором станет известно в публичном пространстве и которое проникнет в американское сознание. Очевидно, что чиновники в администрации США ищут способ как-то отмежеваться, сказав: «Ну, послушайте, мы сделали все, что могли, мы дали этим украинцам все, но они не смогли ничего сделать, так что теперь это их проблема», — высказался он.
Эксперт отметил, что данный подход говорит о сдвиге в сознании американцев, несмотря на то, что в Белом доме с большой неохотой хотят признавать, что Украина стала для Соединенных Штатов катастрофой. Америка, по словам Макгрегора, допустила ошибку, недооценив РФ и пожертвовав тем самым украинской нацией, теперь она ищет выход из этой ситуации.
— Одно из этих направлений заключается в том, чтобы скрыть катастрофу, свалить все на украинцев и убраться восвояси, — заключил эксперт в интервью на YouTube-канале Douglas Macgregor Straight Calls.
Вооруженные силы США никогда не сталкивались с тем, что происходит сейчас в «выгребной яме» под названием Украина. Об этом заявил экс-разведчик Скотт Риттер.