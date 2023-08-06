Российские Су-34 уничтожили пункты дислокации бригад ВСУ

Пункты дислокации двух украинских бригад ликвидированы бомбардировщиками Су-34 группировки войск «Юг», сообщил глава пресс-центра группы Вадим Астафьев.

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Авиация группировки ударила управляемыми боеприпасами УМПК-500 по пунктам временной дислокации 81-й аэромобильной бригады ВСУ в районе у поселка Серебрянка и 28-й механизированной бригады ВСУ у поселка пункта Ивановское, сказал Астафьев РИА «Новости».

Также Су-25 поразили скопления живой силы на Лисичанском, Солидаро-артемовском, Авдеевском и Марьинском направлениях.