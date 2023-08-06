В России заявили о недоверии к ВСУ со стороны Запада

Западные страны не доверяют украинским военнослужащим, поэтому поставленной ими военной техникой в зоне спецоперации управляют польские наемники. Об этом Роман Насонов в беседе с Ura.ru.

По его словам, западные союзники Киева передают свою технику польским подразделениям и частям, а не украинским, поскольку считают, что это снижает риск ее попадания «в качестве трофеев в российскую коллекцию».

«Также они сами, в том числе дистанционным образом, используют это оружие напрямую», — добавил Насонов.

Кроме того, он оценил вероятность отправки на Украину сверхсовременного оружия. По мнению эксперта, маловероятно, что западные страны пойдут на этот шаг. Он пояснил, что большая часть современного высокотехнологического оружия, которое у них есть, не была проверена на практике в общевойсковом бою.

«Они боятся поставлять это оружие украинским вооруженным формированиям», — заявил аналитик.