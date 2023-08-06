Стало известно о планах США провести новую военную операцию в Сирии

«Если бы этот город оказался в их руках или формально под курдами, то получилась бы такая ситуация, что Ирану фактически стало бы невозможно доставлять сухопутным путем разные грузы через иракскую территорию в Сирию, а дальше в Ливан «Хезболле», — объяснил в разговоре с «Известиями» востоковед, публицист Андрей Онтиков.