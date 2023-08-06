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Ким Чен Ын прибыл на завод по производству беспилотников

Лидер КНДР Ким Чен Ын осмотрел работу заводов по производству боеприпасов и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом Кореи (ЦТАК).

Ким Чен Ын прибыл на завод по производству беспилотников
© ТАСС

Отмечается, что северокорейский лидер руководил на месте работой завода по производству снарядов реактивных орудий крупных калибров, а также подробно ознакомился с ходом осуществления модернизации технических и производственных процессов.

В ходе визита Ким Чен Ын отметил незаменимую роль таких предприятий в серийном производстве стратегических вооружений, разработанных в последнее время КНДР.

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