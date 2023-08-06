Сенатор рассказал о планах российских войск пойти в наступление

Российская армия ждет благоприятного момента для начала наступления, сейчас она перемалывает украинские войска. Об этом Совета Федерации по обороне и безопасности Дмитрий Перминов в беседе с Ura.ru.

По его словам, украинские военнослужащие так и не смогли достичь успехов в контрнаступлении, несмотря на то, что оно длится почти два месяца. Политик отметил, что в ходе операции противник понес значительные потери в технике и живой силе. Такие результаты, добавил он, вызывают недовольство у западных стран.

«Они ожидали от них большего. Эти недовольства начинают высказываться напрямую», — заявил Перминов.

При этом, добавил он, американская сторона не позволяет украинскому лидеру Владимиру Зеленскому разрешить конфликт путем переговоров.

«Более того, по их указке был принят закон, который напрямую запрещает ему проводить переговоры с Российской Федерацией», — указал сенатор.