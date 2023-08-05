СЦКК: Донецк обстреляли кассетными боеприпасами

СЦКК: украинские войска нанесли удар по Донецку кассетными боеприпасами
Украинские войска нанесли удар по нескольким районам Донецка, применялись кассетные боеприпасы. Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации.
Как утверждается, удар был нанесён в 22:05 по Ворошиловскому, Киевскому и Куйбышевскому районам города.
«Выпущено четыре снаряда калибром 155 мм (кассетные)», — сообщает представительство.
Ранее в центре Донецка раздалось несколько громких взрывов.