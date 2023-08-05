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СЦКК: украинские войска нанесли удар по Донецку кассетными боеприпасами

Украинские войска нанесли удар по нескольким районам Донецка, применялись кассетные боеприпасы. Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации.

СЦКК: Донецк обстреляли кассетными боеприпасами
© РИА Новости

Как утверждается, удар был нанесён в 22:05 по Ворошиловскому, Киевскому и Куйбышевскому районам города.

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«Выпущено четыре снаряда калибром 155 мм (кассетные)», — сообщает представительство.

Ранее в центре Донецка раздалось несколько громких взрывов.