ВКС России нанесли удар по штабу «Джебхат Ан-Нусры» в районе Идлиба

"В районе города Идлиб совместным ударом ВКС России и ВВС САР уничтожен штаб террористической группировки "Джебхат ан-Нусра". В нем находились лица, причастные к организации и проведению диверсий и терактов против сирийских правительственных сил и мирного населения", - сказал он.