В США усомнились в способности ВСУ вернуть Артемовск
Вероятность, что украинским войскам удастся вернуть Артемовск (украинское название — Бахмут), снижается на фоне усиления российской обороны. Об этом пишет американское издание The Wall Street Journal (WSJ).
Как отмечается в материале, по этой причине контрнаступление Киева затягивается.
«Солдаты поблизости говорят, что продвижение замедлилось в последние дни на фоне жесткой российской обороны и контратак», — сообщает газета.
По мнению авторов статьи, в связи с этим шансы на скорое возвращение Украиной Артемовска снижаются.
Ранее глава сухопутных войск Вооруженных сил Украины (ВСУ) генерал Александр Сырский назвал захват Артемовска делом чести. Он подчеркнул, что в ходе обороны города украинская сторона понесла значительные потери в живой силе.
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