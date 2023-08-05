Forbes: ВСУ не могут остановить стремительное наступление ВС России в ЛНР

В США сообщили о проблемах ВСУ при стремительном наступлении российских войск в ЛНР
Вооруженные силы РФ стремительно наступают в западной части Луганской народной республики, создавая серьезные проблемы для украинских войск. Об этом сообщает обозреватель Forbes Дэвид Экс.
«Отчаявшись блокировать контрнаступление русских, украинцы перебросили в сектор Кременной несколько новейших и лучше всего оснащенных бригад: 21-ю механизированную с боевыми машинами шведского производства и 44-ю с польской техникой», — сказано в материале.
По его словам, Вооруженные силы Украины испытывают острую нехватку артиллерии, что серьезно бьет по боеспособности ВСУ.
5 августа ветеран боевых действий, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин рассказывал о тактике российских военных по сдерживанию украинского контрнаступления. По его словам, когда ВСУ пытаются начать атаку, российские военные применяют технику дистанционного минирования тех участков, где уже побывал противник, чтобы отрезать группировку. После этого по позициям украинских войск наносится артиллерийский удар, и они вынужденно отступают на минные заграждения.
Накануне Министерство обороны РФ заявляло, что российские войска с начала украинского наступления в течение июня-июля уничтожили более 4900 единиц различного вооружения украинской армии.