Forbes: ВСУ не могут остановить стремительное наступление ВС России в ЛНР

«Отчаявшись блокировать контрнаступление русских, украинцы перебросили в сектор Кременной несколько новейших и лучше всего оснащенных бригад: 21-ю механизированную с боевыми машинами шведского производства и 44-ю с польской техникой», — сказано в материале.

5 августа ветеран боевых действий, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин рассказывал о тактике российских военных по сдерживанию украинского контрнаступления. По его словам, когда ВСУ пытаются начать атаку, российские военные применяют технику дистанционного минирования тех участков, где уже побывал противник, чтобы отрезать группировку. После этого по позициям украинских войск наносится артиллерийский удар, и они вынужденно отступают на минные заграждения.