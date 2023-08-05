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Полеты авиации приняли за работу ПВО в Московской и Тульской областях

Военная авиация выполняла плановые полеты в Московской и Тульской областях, ее полеты приняли за взрывы и работу ПВО. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

Полеты авиации приняли за работу ПВО в Московской и Тульской областях
© ТАСС

"В оперативные службы поступали звонки о работе ПВО и взрывах в Тульской и Московской областях. Выполнялись плановые полеты военной авиации", - сказал собеседник агентства.

В частности, звонки поступали из Тулы, Дубны, Алексина и Заокского.

Ранее в Telegram-каналах появилась информация о работе ПВО и взрывах в Подмосковье, Калужской и Тульской областях.

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