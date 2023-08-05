В Минобороны РФ заявили о нарушении режима прекращения огня в Нагорном Карабахе

Российские миротворцы зафиксировали нарушение режима прекращения огня в Шушинском районе Нагорного Карабаха, пострадавших нет. Об этом сообщается в информационном бюллетене Министерства обороны РФ о деятельности российского миротворческого контингента в зоне нагорно-карабахского конфликта.