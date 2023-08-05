Россия подняла в воздух Су-30 после обнаружения MQ-9A Ripper в Черном море

Российский Су-30 был поднят из-за американского дрона MQ-9A Reaper над Чёрным морем
Российский истребитель Су-30 был поднят в связи с обнаружением разведывательного БПЛА MQ-9A Reaper ВВС США над акваторией Чёрного моря, сообщило Минобороны России.
Американский разведывательный дрон при приближении российского самолёта развернулся от границы России.
«Российский самолёт благополучно вернулся на аэродром базирования, нарушения Государственной границы Российской Федерации не допущено», — сообщило министерство.
В конце июля Минобороны заявило, что беспилотник MQ-9 коалиции США опасно сблизился с самолётом Су-34 ВКС России в небе над Сирией.