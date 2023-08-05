Россия подняла в воздух Су-30 после обнаружения MQ-9A Ripper в Черном море

Российский истребитель Су-30 был поднят в связи с обнаружением разведывательного БПЛА MQ-9A Reaper ВВС США над акваторией Чёрного моря, сообщило Минобороны России .

Американский разведывательный дрон при приближении российского самолёта развернулся от границы России.

«Российский самолёт благополучно вернулся на аэродром базирования, нарушения Государственной границы Российской Федерации не допущено», — сообщило министерство.

В конце июля Минобороны заявило, что беспилотник MQ-9 коалиции США опасно сблизился с самолётом Су-34 ВКС России в небе над Сирией.