Танковый экипаж «Алеша» представлен к званию Героев России

Экипаж разгромившего колонну ВСУ танка «Алеша» представили к награде
Танковый экипаж «Алёша» представлен к званиям Героев России. В Минобороны РФ подробно рассказали о подвиге танкистов – уничтожении 8 вражеских бронемашин и спасении другого российского экипажа.
В зоне СВО экипаж танка под командованием старшего лейтенанта Расима Баксикова попал под массированный артиллерийский обстрел. Механик-водитель получил ранение.
Раненого эвакуировали и передали медикам. Баксиков занял его место, а лейтенант Александр Леваков перешел на место командира.
Баксиков умело маневрировал на поле боя и руководил работой экипажа. Леваков оперативно и грамотно передавал целеуказания наводчику и руководил огнем танка.
На подходе к одному из поселков лейтенант Леваков обнаружил в лесополосе 8 единиц техники противника, в том числе два танка.
Оценив обстановку, командир экипажа решил вступить в бой с превосходящими силами противника.
«В первые минуты боя метким огнем наводчик-оператор Алексей Неустроев уничтожил оба танка Т-72Б противника. В следующие 30 минут были уничтожены один бронетранспортёр «М113» и пять бронетранспортёров «MaxxPro» американского производства вместе с десантом», - говорится в сообщении Минобороны.
После этого экипаж танка около 40 минут продолжал прикрывать российские мотострелковые подразделения, разворачивающиеся в боевые порядки.
Кроме того, экипаж Баксикова отбуксировал в безопасное место другой поврежденный российский танк. Это происходило под непрекращающимся обстрелом противника.
Благодаря решительным действиям военнослужащих, экипаж подбитого танка был спасен.
«Всего в ходе боя потери противника, кроме уничтоженной техники, составили более 100 боевиков убитыми и ранеными», - сообщили в Минобороны.