Танковый экипаж «Алеша» представлен к званию Героев России

Танковый экипаж «Алёша» представлен к званиям Героев России. В Минобороны РФ подробно рассказали о подвиге танкистов – уничтожении 8 вражеских бронемашин и спасении другого российского экипажа.

В зоне СВО экипаж танка под командованием старшего лейтенанта Расима Баксикова попал под массированный артиллерийский обстрел. Механик-водитель получил ранение.

Раненого эвакуировали и передали медикам. Баксиков занял его место, а лейтенант Александр Леваков перешел на место командира.

Баксиков умело маневрировал на поле боя и руководил работой экипажа. Леваков оперативно и грамотно передавал целеуказания наводчику и руководил огнем танка.

На подходе к одному из поселков лейтенант Леваков обнаружил в лесополосе 8 единиц техники противника, в том числе два танка.

Оценив обстановку, командир экипажа решил вступить в бой с превосходящими силами противника.

«В первые минуты боя метким огнем наводчик-оператор Алексей Неустроев уничтожил оба танка Т-72Б противника. В следующие 30 минут были уничтожены один бронетранспортёр «М113» и пять бронетранспортёров «MaxxPro» американского производства вместе с десантом», - говорится в сообщении Минобороны.

После этого экипаж танка около 40 минут продолжал прикрывать российские мотострелковые подразделения, разворачивающиеся в боевые порядки.

Кроме того, экипаж Баксикова отбуксировал в безопасное место другой поврежденный российский танк. Это происходило под непрекращающимся обстрелом противника.

Благодаря решительным действиям военнослужащих, экипаж подбитого танка был спасен.