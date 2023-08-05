Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении
ВСУ потеряли более 210 солдат и 7 единиц техники и орудий на Южно-Донецком направлении. Об этом говорится в опубликованной в субботу сводке Минобороны РФ.
«Потери противника на данном направлении составили более 210-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, а также самоходная гаубица «Гвоздика», - сказано в сообщении.
Отмечается, что российская армия нанесла поражение живой силе и технике ВСУ в районах Угледара, Пречистовки, Старомайорского и Ровнополя.
Применялись авиация, артиллерия и подразделения группировки войск «Восток».
Накануне газета The Washington Times сообщила, что Киев решил задействовать «второй эшелон войск».
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