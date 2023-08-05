Минобороны России сообщило об улучшении положения войск в Харьковской области

Российские войска смогли улучшить положение по переднему краю в Харьковской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Штурмовыми отрядами в ходе ведения наступательных действий на широком фронте улучшено положение по переднему краю в районах населенных пунктов Ольшана и Першотравневое Харьковской области», — поделился Конашенков.

До этого он сообщал о поражении подразделений шести бригад ВСУ. Российские части вели атаки возле сел Кармазиновка и Червоная Диброва в ЛНР, а также Торского и Красного Лимана в ДНР.

За сутки ВСУ потеряли до 70 солдат на Краснолиманском направлении.

4 августа Минобороны РФ заявляло о попытках наступления на четырех направлениях. Конашенков сообщал о попытках ВСУ наступать в направлениях ДНР, ЛНР, Харьковщины и Запорожья.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.