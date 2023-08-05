Российские военные сбили 22 украинских беспилотника

По его данным, больше 20 украинских беспилотников уничтожено российскими средствами ПВО. Как отметил Конашенков, это произошло в районе сел Ольшана в Харьковской области, Меловатка в ЛНР, Белогоровка, Семигорье, Зайцево, Спорное и Берестовое в ДНР, а также вблизи Чапаевки, Чистополья, Токмака, Тарасовки и Новозлатополя в Запорожской области. Помимо этого, российские военные сработали в районе Малой Лепетихи и Голой Пристани в под Херсоном.