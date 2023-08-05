У берегов Севастополя зафиксировали надводный беспилотник

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал в своем Telegram-канале, что в российские моряки обнаружили в открытом море надводный беспилотник.

«В севастопольской морской зоне, в открытом море, флот обнаружил надводный беспилотник, который в данный момент продолжает движение», - уточнил Развожаев.

По его данным, военные принимают все необходимые меры по его уничтожению.

Губернатор пояснил, что спецслужбы временно приостановили движение яликов из Балаклавы на пляжи и обратно.