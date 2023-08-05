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Развожаев: в севастопольской морской зоне обнаружен надводный дрон

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал в своем Telegram-канале, что в российские моряки обнаружили в открытом море надводный беспилотник.

У берегов Севастополя зафиксировали надводный беспилотник
© РИА Новости

«В севастопольской морской зоне, в открытом море, флот обнаружил надводный беспилотник, который в данный момент продолжает движение», - уточнил Развожаев.

По его данным, военные принимают все необходимые меры по его уничтожению.

Губернатор сообщил подробности о сбитом в Севастополе дроне

Губернатор пояснил, что спецслужбы временно приостановили движение яликов из Балаклавы на пляжи и обратно.

Вместе с тем, отметил Развожаев, нет необходимости в эвакуации с пляжей. Движение будет восстановлено ориентировочно после 13:00.

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