Масштабные учения ВМФ России в Балтийском море развенчали фантазии об «озере НАТО». Об этом пишет независимый военный аналитик Драго Босник в колонке для издания InfoBRICS.

Аналитик рассказал, что ранее в альянсе звучали утверждения, что Балтийское море якобы является «озером НАТО». Однако в НАТО, видимо, плохо разбираются в географии, иначе сложно объяснить, почему там забыли о российских прибрежных районах на Балтийском море.

«Москва позаботилась о том, чтобы напомнить НАТО, что подобные утверждения являются самообманом и фантазиями. А именно, 2 августа Россия начала крупные запланированные военно-морские учения в Балтийском море, известные как «Океанский щит-2023», - отмечает Драго Босник.

Он добавляет, что военно-морские учения РФ в этих водах являются ответом на «воинственные действия НАТО и общую агрессивную позицию» альянса. В частности, российской авиации все чаще выходится вылетать на перехваты в Балтийском и Черном море.

Со 2 августа в акватории Балтийского моря проходят военно-морские учения «Океанский щит-2023» под командованием главкома ВМФ Николая Евменова. Проверяется готовность ВМФ к защите национальных интересов России и взаимодействие штабов.