Попавший в плен в ДНР назвал Украину полигоном для испытания западного оружия
Украина давно превратилась в полигон для испытания западного оружия. К такому выводу пришел сдавшийся в плен в Донецкой народной республике (ДНР) боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Негир, пишет РИА Новости.
«Я просто считаю, что Запад использует Украину для испытания своего вооружения, потому что больше в боевых условиях он его нигде не испытывал», — заявил он.
Негир добавил, что сейчас в южной части ДНР наблюдается большое количество «подбитой техники, именно западной».
По данным агентства, 43-летний гражданин Украины, Александр Негир, был призван в украинскую армию, несмотря на целый ряд заболеваний.
«У меня были справки, а сейчас не знаю (…), они резко "пропадают". Все в основном становятся "годными"», — объяснил он.
В военкомате мужчину признали ограниченно пригодным и заверили, что он останется лишь на «освобожденных» территориях на блокпостах.