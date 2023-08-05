$94.81+1.03103.84+1.31

Попавший в плен в ДНР назвал Украину полигоном для испытания западного оружия

Украина давно превратилась в полигон для испытания западного оружия. К такому выводу пришел сдавшийся в плен в Донецкой народной республике (ДНР) боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Негир, пишет РИА Новости.

Попавший в плен в ДНР назвал Украину полигоном для испытания западного оружия
© Lenta.ru

«Я просто считаю, что Запад использует Украину для испытания своего вооружения, потому что больше в боевых условиях он его нигде не испытывал», — заявил он.

Негир добавил, что сейчас в южной части ДНР наблюдается большое количество «подбитой техники, именно западной».

По данным агентства, 43-летний гражданин Украины, Александр Негир, был призван в украинскую армию, несмотря на целый ряд заболеваний.

«У меня были справки, а сейчас не знаю (…), они резко "пропадают". Все в основном становятся "годными"», — объяснил он.

В военкомате мужчину признали ограниченно пригодным и заверили, что он останется лишь на «освобожденных» территориях на блокпостах.

Главные новости
Больше новостей
Lenta.ru: главные новости