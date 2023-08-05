Российские бойцы прокатились на трофейном БТР М113

Российские военные захватили в ходе боевых действий БТР M113, произведенный в США. Специалисты отремонтировали машину и подготовили ее к дальнейшей эксплуатации, пишет «Российская газета» со ссылкой на портал «Военное дело».

На кадрах опубликованного газетой видео БТР проезжает по ремонтному цеху.

Отмечается, что машина, захваченная у ВСУ, будет передана одному из российских подразделений, задействованных в спецоперации.

Напомним, что трофейная бронетехника направляется на российские заводы для последующего изучения. Инженеры исследуют ее, стремятся обнаружить сильные и слабые стороны.