Российские бойцы прокатились на трофейном БТР М113
Российские военные захватили в ходе боевых действий БТР M113, произведенный в США. Специалисты отремонтировали машину и подготовили ее к дальнейшей эксплуатации, пишет «Российская газета» со ссылкой на портал «Военное дело».
На кадрах опубликованного газетой видео БТР проезжает по ремонтному цеху.
Отмечается, что машина, захваченная у ВСУ, будет передана одному из российских подразделений, задействованных в спецоперации.
Напомним, что трофейная бронетехника направляется на российские заводы для последующего изучения. Инженеры исследуют ее, стремятся обнаружить сильные и слабые стороны.
Подбитые машины отправляются также на выставочные площадки. Хорошо сохранившиеся экземпляры после ремонта в полевых условиях и нанесения тактических знаков возвращаются на линию боевого соприкосновения.