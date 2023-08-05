Нужно открыто заявить о неизбежности ликвидации руководства Украины, поскольку по-другому бороться с терроризмом невозможно. Необходимые меры назвал бывший командующий группировкой федеральных сил в Чечне, генерал-лейтенант Константин Пуликовский в интервью телеканалу «Краснодар».
«Я думаю придет момент, когда наш президент что-то подобное скажет этим нашим врагам нынешним, что они будут замочены тоже в сортире. Может как-то по-другому, может как-то мягче, красивее, но это будет сделано. Я в этом уверен. И они должны услышать, потому что по-другому бороться с терроризмом невозможно», — заявил российский генерал-лейтенант.
Ранее экс-разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер отметил, что конфликт может закончиться для Украины только уничтожением правительства президента Владимира Зеленского. Он полагает, что Зеленский упустил возможности для мирного разрешения конфликта, и его судьба предрешена, так как после его краха Москва не позволит установившемуся в Киеве режиму существовать.