Генерал Пуликовский назвал необходимые меры в отношении руководства Украины

«Я думаю придет момент, когда наш президент что-то подобное скажет этим нашим врагам нынешним, что они будут замочены тоже в сортире. Может как-то по-другому, может как-то мягче, красивее, но это будет сделано. Я в этом уверен. И они должны услышать, потому что по-другому бороться с терроризмом невозможно», — заявил российский генерал-лейтенант.