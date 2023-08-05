Украинский генерал признал сложность наступательных действий на южном направлении

Бригадный генерал, командующий сил поддержки Вооруженных сил Украины Дмитрий Герега заявил, что у украинских войск недостаточно ресурсов для проведения наступательных действий на южном направлении, требуются военная техника и подготовленные инженерно-саперные подразделения. Его слова приводит Telegram-канал Military Media Center.

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По его словам, сложность ведения Вооруженными силами Украины наступательных действий в указанном направлении состоит в том, что российские военные устроили эшелонированную систему инженерных ограждений.

Герега отметил, что для преодоления заграждений протяжностью от 10 до 40 километров нужно значительное количество инженерно-саперных подразделений, чтобы бойцы могли проделывать проходы в минно-взрывных заграждениях российских войск как вручную, так и с помощью специальной инженерной техники.

Генерал добавил, что уже сформировано пять инженерно-саперных батальонов, около 200 военнослужащих прошли подготовку за границей. Ожидается, что в текущем месяце еще около 150 украинских бойцов пройдут соответствующую подготовку за рубежом.

Инженерные подразделения ВСУ, как уточнил Герега, получили от стран-союзников Киева до 100 единиц специальной техники для создания проходов через заграждения. Речь идет об инженерных танках, установках и зарядах разминирования. Сейчас экипажи перечисленной техники обучаются за рубежом, сказал военный.