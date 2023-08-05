Назван срок выпуска российского серийного «Партизана»

«В 2024 году планируется развертывание производственного комплекса и выпуск уже десяти серийных экземпляров», — сказал на проходящем в Новосибирске мероприятии «Архипелаг-2023» председатель индустриального совета Центра Национальной технологической инициативы (НТИ) по направлению «Технологии моделирования и разработки новых функциональных материалов с заданными свойствами» Антон Рязанцев.