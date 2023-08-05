Росморречфлот подтвердил получение пробоины танкером «Сиг» при атаке дрона ВСУ

Росморречфлот в своем Telegram-канале подтвердил, что российский танкер «Сиг» получил пробоину в результате атаки украинского дрона.

Как отметили в ведомстве, пробоина была получена в 23.20 мск 4 августа в районе машинного отделения у ватерлинии с правого борта.

Судно находилось у Керченского пролива, оно на плаву. Экипаж занимается откачкой воды, морякам передали для этого необходимые средства.

Ранее спасатели направились в район Керченского пролива из Новороссийска, где, по сообщениям СМИ, произошла атака беспилотников по танкеру.

В Морском спасательно-координационном центре (МСКЦ) Новороссийска заявили, что машинное отделение танкера получило повреждения в результате атаки украинской стороны в Керченском проливе.

Там отметили, что экипаж танкера находится в безопасности, люди не пострадали. В МСКЦ подчеркнули, что судно было «повреждено в самом проливе, только с юга».