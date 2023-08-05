Шойгу вручил госнаграды военным в зоне СВО

Министр обороны РФ Сергей Шойгу вручил военным в зоне проведения специальной военной операции государственные награды. Об этом сообщает Telegram-канал российского оборонного ведомства.

© Газета.Ru

«Сергей Шойгу в зоне проведения специальной военной операции на Краснолиманском направлении вручил государственные награды и наградное огнестрельное оружие военнослужащим группировки войск «Центр», — говорится в сообщении.

Министр обороны выразил надежду, что военные и дальше будут «верой и правдой служить» России.

Именное оружие — пистолеты Ярыгина — получили офицеры российской армии, проявившие личное мужество. Также военные были награждены орденами Мужества и «За заслуги перед Отечеством», знаками отличия «Георгиевский крест» и медалями «За отвагу».

До этого президент России Владимир Путин наградил главу Чечни Рамзана Кадырова за вклад в развитие строительной отрасли России.