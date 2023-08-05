Украинский военный рассказал, как скрывался от мобилизации
Пленный украинский военный Иван Ковальчук рассказал РИА Новости, как в течение шести месяцев избегал принудительной мобилизации.
По словам Ковальчука, он скрывался от мобилизации, так как не хотел воевать за украинских олигархов и депутатов. Пленный родом из Ровненской области проживал в Киеве и работал на строительстве гипермаркета «Эпицентр». Ковальчук проживал в хостеле, туда пришли сотрудники военкомата.
«А за кого воевать? За этих депутатов, которые обворовывают народ? Они отдыхают, они покупают себе Bugatti. За одесского военкома, который за два месяца купил себе новый Gelendwagen и дом в Майями?» — поделился Ковальчук.
Как только он попал на передовую, то предпочел сдаться в плен.
До этого пленные солдаты ВСУ рассказывали о тяжелых потерях и низком боевом духе среди сослуживцев, большинство которых были насильно мобилизованы в армию.
Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.