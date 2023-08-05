Мобилизация: последние новости на сегодня 5 августа 2023 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 5 августа 2023, в материале «Рамблера».

Путин подписал закон о повышении призывного возраста на три года

Президент России Владимир Путин подписал закон о расширении призывного возраста на три года. С 2023 года он составит 18-30 вместо 18-27 лет. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на документ на портале правовой информации.

Шойгу при этом отметил, что сперва предлагал сдвинуть обе границы призывного возраста — до 20-31 года, однако администрация президента посчитала иначе. До сих пор неизвестно, что стало причиной разногласия Министерства обороны РФ и администрацией президента.

В Иркутской области детям участников СВО помогли собраться в школу

Детей, которые собрались идти в первых класс, подготовили к новому учебному году в Иркутской области. Штаб общественной поддержки вручил им канцелярские принадлежности. Об этом говорится на официальном интернет-портале правовой информации Иркутской области.

Награждение проходило в штабе, где собрались все родственники ребята. Отцы детей в основном призваны в рамках частичной мобилизации.

С семьями участников спецоперации лично познакомился руководитель Штаба общественной поддержки Николай Труфанов. Он подчеркнул, что сегодня Россия переживает тяжелые времена, поэтому людям надо сплотиться и пережить их.

Бойцы ВДВ в тылу СВО отработали штурм и зачистку опорных пунктов противника

Бойцы штурмовых подразделений одного из соединений Воздушно-десантных войск прошли боевую подготовку на полигоне в тылу зоны специальной военной операции. Кадры с места боевой работы опубликовало Министерство обороны РФ, пишет телеканал «Звезда».

В сообщении уточняется, что инструкторы помогают российским бойцам отрабатывать недавно выученные навыки. Они проводят занятия по тактической, огневой, медицинской подготовке с учетом реальной обстановки на линии соприкосновения.