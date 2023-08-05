Спецоперация на Украине 5 августа: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 5 августа 2023 года.

Военный эксперт рассказал о тактике ВС РФ по сдерживанию контрнаступления ВСУ

Российские военные применяют системы дистанционного минирования, когда солдаты Вооруженных сил Украины идут в атаку. Солдаты РФ активируют мины на тех участках, которые противник уже прошел, а затем наносят артиллерийский удар, тесня отряд к минным заграждениям. Об этом рассказал ветеран боевых действий, капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с URA.RU.

«Когда бойцы ВСУ идут, мы дистанционно минируем те участки, которые они прошли. Дальше начинается артиллерия, бьет по ним, они начинают отступать, а там мины», — поделился эксперт, добавив, что это огромная проблема для армии Украины.

Он добавил, что противник при этом не может вовремя разминировать заграждения, преграждающие им путь к прежним позициям. Разминировать дистанционные мины могут только российские специалисты, так как у них есть карта.

Мирный житель пострадал при обстреле Донецка

В результате обстрела Киевского района Донецка со стороны Вооруженных сил Украины один мирный житель пострадал. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Как говорится в сообщении, поступила дополнительная информация о состоянии гражданских — по улице Левицкого, 23/2 ранен мужчина 1982 года рождения.

Данные Лондона о продвижении ВСУ неверны

Министерство обороны Великобритании не уверено в собственном докладе, где опубликована информация о продвижении контрнаступления армии Украины. Такое заявление сделал посол России в Великобритании Андрей Келин, передает РИА Новости.