Российские военные не дали украинским подразделениям провести перегруппировку у Никольского в ДНР, заявил руководитель пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов.

Передовые подразделения «Востока» сорвали попытку ВСУ провести ротацию подразделений к северо-востоку от Никольского, сказал Чехов ТАСС.

Он уточнил, что прибывшие на ротацию украинские военные уничтожены.

К северо-западу от Приютного воздушная разведка раскрыла разведгруппу ВСУ, ее уничтожили минометным огнем.

К северо-западу Равнополя и Великой Новоселки барражирующие боеприпасы «Ланцет» уничтожили две САУ «Гвоздика».

Также поражены пункты временной дислокации ВСУ, места скопления живой силы и техники у Старомайорского, Макаровки, Приютного. ПВО сбили два беспилотника «Валькирия» и один «Лелека».

Возле Новодонецкого уничтожен пункт управления беспилотной авиацией ВСУ и буксируемая гаубица «Мста-Б». К западу от Золотой Нивы уничтожены станция РЭБ, к северо-западу Новодонецкого – минометный расчет, к северу Урожайного – гранатометный расчет.