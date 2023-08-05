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Стало известно о технологии повышения скорости российских ракет

Скорость нанесения ударов российскими подвижными ракетными комплексами возрастет благодаря новым системам связи. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на информированный источник.

Стало известно о технологии повышения скорости российских ракет
© ТАСС

Собеседник агентства рассказал, что российские специалисты разработали для войск коротковолновые линии связи, благодаря которым скорость загрузки полетных заданий в подвижные ракетные комплексы различного назначения возрастет из-за большего объема передачи данных в единицу времени. Войска будут быстрее реагировать на действия противника, реакция на меняющуюся обстановку на поле боя и удары по обнаруженным целям последуют незамедлительно, подчеркнул источник.

Военный эксперт, ведущий российский специалист в области беспилотной авиации Денис Федутинов пояснил агентству, что коротковолновая связь дублирует спутниковые и кабельные линии связи. Во втором случае средства передачи сигналов могут получить повреждения при чрезвычайных происшествиях или в бою.

«Поэтому КВ-связь актуальна для флота, где не протянешь кабель за кораблем, или для ракетных комплексов, которым нужно быстро развернуться на боевой позиции, оперативно получить целеуказание и нанести удар по противнику», — отметил Федутинов.

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