Стало известно о технологии повышения скорости российских ракет

Скорость нанесения ударов российскими подвижными ракетными комплексами возрастет благодаря новым системам связи. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на информированный источник.

Собеседник агентства рассказал, что российские специалисты разработали для войск коротковолновые линии связи, благодаря которым скорость загрузки полетных заданий в подвижные ракетные комплексы различного назначения возрастет из-за большего объема передачи данных в единицу времени. Войска будут быстрее реагировать на действия противника, реакция на меняющуюся обстановку на поле боя и удары по обнаруженным целям последуют незамедлительно, подчеркнул источник.

Военный эксперт, ведущий российский специалист в области беспилотной авиации Денис Федутинов пояснил агентству, что коротковолновая связь дублирует спутниковые и кабельные линии связи. Во втором случае средства передачи сигналов могут получить повреждения при чрезвычайных происшествиях или в бою.