Капитан рассказал о тактике российских войск против наступления ВСУ

Ветеран боевых действий, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин рассказал в интервью URA.RU о тактику российских военных по сдерживанию украинского контрнаступления.

По его словам, когда Вооруженные силы Украины пытаются начать атаку, российские военные применяют технику дистанционного минирования тех участков, где уже побывал противник, чтобы отрезать группировку. После этого по позициям ВСУ наносится артиллерийский удар, и украинские военные вынужденно отступают на минные заграждения.

Дандыкин добавил, что дистанционные мины могут разминировать только российские военные, так как только они знают об их местонахождении.

В Минобороны России ранее сообщили, что с момента начала контрнаступления в июне ВСУ потеряли более 43 тысяч военных. Газета The Washington Post выяснила, какое направление Киев считает стратегически важным в настоящий момент. На фоне сообщений о потерях и тяжелых боях на фронте украинские власти призвали граждан «не расслабляться», «меньше кайфовать и больше работать». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».