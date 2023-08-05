«Ядерная пятерка» обсудила риски распространения ядерного оружия

Эксперты из США, России, Франции, КНР и Великобритании провели рабочее совещание и обсудили меры сокращения рисков распространения ядерного оружия. Об этом пишет РИА новости со ссылкой на заявление государственного департамента США.

Вашингтон организовал встречу экспертов рабочего уровня с партнерами из КНР, Франции, Российской Федерации и Соединенного Королевства 2 августа в Вене. Об этом говорится в заявлении, посвященном председательству Соединенных Штатов в диалоге в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия.

Все участники встречи обсудили стратегические риски применения ядерного оружия в ходе военных конфликтов и меры по их снижению, а также затронули важность информативных и предметных дискуссий в кругу экспертов на постоянной основе. Представители всех пяти стран выразили готовность продолжать эти «сложные, но важные обсуждения», говорится в заявлении государственного департамента США.