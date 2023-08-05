«Ядерная пятерка» обсудила риски распространения ядерного оружия
Эксперты из США, России, Франции, КНР и Великобритании провели рабочее совещание и обсудили меры сокращения рисков распространения ядерного оружия. Об этом пишет РИА новости со ссылкой на заявление государственного департамента США.
Вашингтон организовал встречу экспертов рабочего уровня с партнерами из КНР, Франции, Российской Федерации и Соединенного Королевства 2 августа в Вене. Об этом говорится в заявлении, посвященном председательству Соединенных Штатов в диалоге в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия.
Все участники встречи обсудили стратегические риски применения ядерного оружия в ходе военных конфликтов и меры по их снижению, а также затронули важность информативных и предметных дискуссий в кругу экспертов на постоянной основе. Представители всех пяти стран выразили готовность продолжать эти «сложные, но важные обсуждения», говорится в заявлении государственного департамента США.
Ранее научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков заявил, что московский договор 1963 года сделал возможным снижение напряженности между великими державами, однако Запад не избавился от своего желания нанести стратегическое поражение России, поэтому РФ имеет право возобновить эти испытания.