Раскрыты планы обучения пилотов ВСУ перед тренировками на F-16

Украинские пилоты не могут обучаться использовать истребители F-16 из-за недостаточного уровня знания английского, поэтому было решено сперва провести языковые курсы, а уже затем необходимые тренировки. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на источники, передает РИА Новости.

Как говорится в публикации, всего 32 украинских пилота были определены для потенциального участия в тренировочной программе, такого количества будет достаточно для двух эскадрилий. Однако знание английского языка остается «камнем преткновения».

Politico отмечает, что из общего числа отобранных пилотов только восемь человек знают английский язык на достаточном уровне, чтобы начать обучение на американских истребителях сразу после утверждения плана обучения и формального разрешения со стороны Вашингтона.

Остальные 20 человек, которые «немного говорят на английском», могут начать языковые курсы в Великобритании в августе.

При этом время начала фактического обучения все еще неизвестно, в администрации Белого дома по-прежнему ожидают официального предложения по обучению от европейских союзников США.