СМИ: исход украинского конфликта будет ясен в этом году

FT: исход украинского конфликта будет ясен в этом году
К осени этого года окончательно станет понятен ход украинского конфликта. Вне зависимости от того, чем закончится контрнаступление Киева, будет ясен исход всего конфликта.
«К осени траектория конфликта будет ясна. <…> Ставки для Киева высоки», — сообщает газета Financial Times.
Авторы материала подчеркивают, что контрнаступление Украины даст картину происходящего всей спецоперации. Если Украине не удастся достичь успеха при наступлении, Россия усилит свои позиции.
Украина проводит контрнаступление с 4 июня. Только за два месяца ВС РФ уничтожили 43 тысячи солдат ВСУ. Запад продолжает оказывать поддержку Киеву, но российские солдаты ее уничтожают. Также в США готовы передавать Украине истребители F-16.