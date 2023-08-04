СМИ: исход украинского конфликта будет ясен в этом году

К осени этого года окончательно станет понятен ход украинского конфликта. Вне зависимости от того, чем закончится контрнаступление Киева, будет ясен исход всего конфликта.

«К осени траектория конфликта будет ясна. <…> Ставки для Киева высоки», — сообщает газета Financial Times.

Авторы материала подчеркивают, что контрнаступление Украины даст картину происходящего всей спецоперации. Если Украине не удастся достичь успеха при наступлении, Россия усилит свои позиции.