Нигерия приняла резолюцию против использования военной силы в отношении Нигера

Сенат (верхняя палата парламента) Нигерии принял резолюцию против использования федеральным правительством и Экономическим сообществом стран Западной Африки (ECOWAS) военной силы в отношении мятежников в Нигере и высказалась за поиски решения политическим путем. Об этом сообщила нигерийская газета Premium Times, отмечая, что заседание сенаторов проходило за закрытыми дверями.

"Сенат призывает президента Нигерии, который является также председателем ECOWAS, побуждать других лидеров ECOWAS укреплять политические и дипломатические, а также другие возможности для политического разрешения политического тупика, в котором оказался Нигер", - цитирует издание резолюцию Сената.

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Ранее президент Нигерии Бола Тинубу обратился к Сенату с просьбой дать согласие на развертывания правительственных сил для возможной военной операции в рамках ECOWAS против мятежников в Нигере.

На состоявшемся 30 июля экстренном саммите лидеры ECOWAS потребовали от захвативших власть в Нигере мятежников немедленно освободить и восстановить в должности президента Мохамеда Базума, снова установить конституционный порядок в стране. Государства ECOWAS дали нигерским военным неделю на выполнение этих требований. Сообщество пригрозило принять против мятежников "все меры, необходимые для восстановления в Нигере конституционного порядка", и не исключило "использования силы". Начальники штабов и высокопоставленные военные стран - членов ECOWAS сообщили 4 августа, что разработали на своей экстренной встрече план на случай военной интервенции в Нигер. При этом комиссар по вопросам мира и безопасности ECOWAS Абдель-Фатау Мусах подчеркнул, что окончательное решение по дальнейшим действиям в отношении Нигера будут принимать лидеры стран ECOWAS.