Страны Западной Африки разработали план военного вторжения в Нигер

Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) сообщает, что министры обороны стран Западной Африки разработали план возможного военного вмешательства в Нигер. Об этом сообщает Reuters.

В ЭКОВАС также добавили, что не станут передавать мятежникам в Нигере подробности о возможной интервенции. Отмечается, что западноафриканские страны решили разработать план после того, как им стало ясно, что ситуация в Нигере не будет урегулирована к 6 августа.

При этом ранее экономическое сообщество отправило в столицу Нигера делегацию для поисков мирного решения, однако встреча не принесла результатов. После этого в ЭКОВАС пригрозили применить силу, если смещённый в результате мятежа президент Нигера Мохамед Базум не вернётся к власти до 6 августа.