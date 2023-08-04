Болгария и США проводят военные учения

"Во время учений "Фракийское лето - 2023" будут проведены тактические полеты на малой высоте, полеты групп по маршруту на средней и малых высотах, перевозка войск и товаров, учебно-тренировочные и боевые прыжки с парашютом днем и ночью с малых и средних высот, действия по нейтрализации террористических группировок, по медицинской эвакуации и другие. Будут выполнены задачи по противовоздушной обороне", - говорится в сообщении.